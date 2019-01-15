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В России может появиться новая специальность — врач паллиативной помощи

Общество

Правительство рассмотрит предложение

Москва, 15 января 2019, 18:04 — REGNUM  В Госдуме предложили ввести новую специальность — врач паллиативной помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Я намерен предложить правительству РФ и руководству Минздрава разработать и ввести в вузах России обучение новой специальности — врач паллиативной помощи», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

По словам депутата, в России сегодня практически нет специалистов, владеющих знаниями и навыками оказания паллиативной помощи на современном уровне.

«В России практически нет специалистов, владеющих знаниями и навыками оказания паллиативной помощи на современном уровне. Ее оказывают все, кому приходится по должности, — терапевты, онкологи, социальные работники, ухаживающие за больными на дому, и даже студенты-волонтеры. А ведь это целый пласт совершенно особых знаний и навыков — общемедицинских, социальных, психологических и так далее», — отметил парламентарий.

Госдума 17 января в первом чтении обсудит законопроект об оказании паллиативной помощи. Речь идет о помощи людям, страдающим тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, она включает медицинские услуги, социальную и психологическую поддержку. По оценкам Минздрава, в такой помощи сегодня нуждается более 1,5 млн граждан РФ.

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Медицина
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