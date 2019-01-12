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Медики назвали основные симптомы рака

Наука

Учёные назвали семь симптомов, при которых необходимо обратиться к специалистам

Лондон, 12 января 2019, 10:25 — REGNUM  Семь симптомов, которые могут свидетельствовать о раковом заболевании, назвали сотрудники Кливлендской клиники. Об этом сообщает Daily Express.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о раковом заболевании, включают:

  • Нарушения работы кишечника или мочевого пузыря;
  • Наличие долго незаживающих ран;
  • Кровотечение из органов мочевыделительной системы;
  • Утолщение или комок в груди или в другом месте;
  • Расстройство желудка или трудности при глотании;
  • Изменение размера или цвета родинок;
  • Тяжелый кашель, продолжающийся долгое время.

Медики отмечают, что эти симптомы могут вызываться и другими заболеваниями, но при их наличии необходимо обратиться к специалисту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Минздрав России сообщил о подготовке информационно-коммуникационной кампании против онкологических заболеваний. В рамках кампании Минздрава будет создан соответствующий интернет-портал и подготовлены программы для федерального и регионального телевидения.

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Онкологические заболевания
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