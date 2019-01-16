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В Петербурге запретили высаживать из транспорта детей без билета

Общество

Это сделано в целях безопасности детей

Санкт-Петербург, 16 января 2019, 10:02 — REGNUM  Кондукторам и водителям наземного общественного транспорта Санкт-Петербурга запретят высаживать из салона детей, которые по какой-то форс-мажорной причине не могут оплатить свой проезд. Таким непреднамеренным «зайцам» разрешат доехать до нужной остановки, чтобы не подвергать опасности их жизнь и здоровье. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Городской комитет по транспорту утвердил единый регламент действий для всех кондукторов или водителей (в случае работы без кондуктора) при выявлении несовершеннолетнего, не оплатившего проезд. Он касается случаев, когда у такого пассажира возникли внезапные проблемы с проездным: истек срок действия, или информация не считывается регистрирующим устройством, либо школьник забыл ученический билет и не смог предъявить его кондуктору.

Сотрудники «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса» должны будут незамедлительно сообщать о подобных ситуациях в свою диспетчерскую службу, не высаживая ребенка из транспортного средства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в различных регионах России неоднократно происходили случаи высадки из общественного транспорта детей, забывших деньги или проездной билет. В результате дети оказывались в угрожающей ситуации. Особенно опасно это в зимний период.

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Судьба общественного транспорта в городах России
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