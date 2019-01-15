В Москве восстановлено движение на подтопленной «салатовой» ветке метро

Москва, , 11:40 — REGNUM На трёх станциях Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена восстановлено движение поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

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«Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» вновь открыты для пассажиров. Движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено», — говорится в сообщении в Twitter.

https://twitter.com/MetroOperativno/status/1085073780693745664

В пресс-службе метрополитена также уточнили и причины подтопления на «салатовой» ветке столичного метро. К этому, по словам руководителям АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, мог привести «гидроудар, произошедший во время строительства второго вестибюля станции «Окружная».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января, движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской ветки Московского метрополитена было приостановлено из-за подтопления. В ликвидации последствий ЧП задействованы свыше 100 работников метрополитена.