В Москве затопило три станции метро

Москва, , 07:44 — REGNUM Сегодня, 15 января, из-за подтопления приостановлено движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской ветки Московского метрополитена, сообщается в Twitter московской подземки.

Так, для входа пассажиров закрыты станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

Между закрытыми станциями метро запущены 50 компенсационных автобусов. Проезд в них бесплатный.

В настоящее время у закрытых станций метро дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они объясняют гражданам, как лучше проехать.

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