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Затопление станций метро в Москве устраняют более 100 человек

Происшествия

Автомобилистов призывают отказать от поездок по Дмитровскому шоссе

Москва, 15 января 2019, 08:36 — REGNUM  В Московском метрополитене ликвидируют последствия поступления воды на трех станциях, сообщается в официальном Twitter-аккаунте московской подземки.

Над устранением подтопления станций московского метро работают более 100 человек.

Из-за ЧП на метрополитене Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) призывает автомобилистов отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе в районе закрытых станций метро.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января, из-за подтопления приостановлено движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской ветки Московского метрополитена.

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ЧП в метрополитене
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