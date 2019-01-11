Синоптики обещают москвичам морозы до -13°С

Москва, , 09:46 — REGNUM Сегодня, 11 января, в Москве похолодает. Температура воздуха в столичном регионе днем составит — 9, — 10, ночью столбик термометра опуститься до — 11, — 13 градусов, передаёт Гидрометцентр.

Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.

При этом в Москве начинает понижение атмосферного давления. 11 января оно составит 739 мл. рт. ст, а к 14 января атмосферное давление понизится до 722 мл. рт ст.

Синоптики предупреждают, что при таком низком давлении может ухудшиться самочувствия метеозависимых людей.

В этом случае рекомендуется принимать лекарственные препараты или обратиться к врачу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в канун Старого нового года, 13 января, потеплеет до 0, — 2 градусов. А 14 января в Москве столбик термометра поднимется до +2, +3 градусов, что гораздо выше климатической нормы.

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