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В Москве 11 января ожидается мороз и снег

Общество

По прогнозу синоптиков, на погоду в регионе будет слабо влиять североатлантический циклон

Москва, 11 января 2019, 09:24 — REGNUM  В Москве 11 января столбик термометра опустится до минус девяти градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

По прогнозу синоптиков, на погоду в регионе будет слабо влиять североатлантический циклон.

«Это значит, в небе сохранится высокая концентрация облачности, местами осыпающейся незначительным снегом, температурный фон окажется близким к своей климатической норме», — рассказали в центре.

Днём температура воздуха в Москве опустится до — 9 градусов, в Подмосковье до — 12. Ветер юго-западный со скоростью 2−7 м/с. Относительная влажность воздуха составит 81−86%. Атмосферное давление будет сильно падать до отметки 737 мм рт. ст.

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Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
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