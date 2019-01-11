В Москве 11 января ожидается мороз и снег

Москва, , 09:24 — REGNUM В Москве 11 января столбик термометра опустится до минус девяти градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

По прогнозу синоптиков, на погоду в регионе будет слабо влиять североатлантический циклон.

«Это значит, в небе сохранится высокая концентрация облачности, местами осыпающейся незначительным снегом, температурный фон окажется близким к своей климатической норме», — рассказали в центре.

Днём температура воздуха в Москве опустится до — 9 градусов, в Подмосковье до — 12. Ветер юго-западный со скоростью 2−7 м/с. Относительная влажность воздуха составит 81−86%. Атмосферное давление будет сильно падать до отметки 737 мм рт. ст.