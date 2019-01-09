Старый новый год принесёт в Москву оттепель

Москва, , 13:50 — REGNUM В Москве и Подмосковье установилась морозная погода. Столбик термометра ночью опускается до — 13, — 15 градусов. Но на Старый новый год москвичей ожидает резкое потепление, передают «Метеоновости».

Тепло в столичный регион принесет североатлантический циклон. Высокое атмосферное давление начнет понижаться, а температура воздуха расти. Так, в субботу, 12 января, ночью ожидается до — 8, — 13, днем — до — 3, — 8 градусов, пойдет снег.

В канун Старого нового года, 13 января, ночью потеплеет до — 3, — 5, днем — до 0, — 2 градусов. Атмосферное давление в столице понизится до 731 мл. рт ст. Снегопад продолжится.

А 14 января в Москве столбик термометра ночью поднимется до — 1, — 3, а днем — до +2, +3 градусов, что гораздо выше климатической нормы. Ожидается обложной снег. При этом атмосферное давление понизится до рекордных 723 мм рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве атмосферное давление будет расти до 11 января, а с 12 января оно начнет резко падет и достигнет 731−732 мл. рт. ст. При этом в Москве потеплее до 0, +2 градусов.

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