В России набор для введения инсулина включили в льготный перечень

Москва, , 08:04 — REGNUM В России принадлежности для введения инсулина внесены в перечень медицинских изделий, выдаваемых бесплатно по программе госгарантий, соответствующее распоряжение опубликовано 10 января на сайте правительства.

«Список … дополнен двумя позициями: «амбулаторный набор для введения инсулина», «резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщало ИА REGNUM, люди, страдающие диабетом и вынужденные ежедневно делать по несколько болезненных инъекций инсулина, в скором времени смогут принимать этот гормон в виде таблеток — первые в мире инсулиновые таблетки уже созданы.

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Между тем, согласно исследованию ученых, к 2030 году около 79 млн людей, больных диабетом, будут нуждаться в инсулине, однако лишь половина из них сможет получить лекарство, если объемы его производства останутся на текущем уровне.

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