Ученые заявили о дефиците инсулина к 2030 году

Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Около 40 млн людей, больных диабетом, могут остаться без инсулина к 2033 году, говорится в результатах исследования, опубликованном в журнале The Lancet.

Согласно исследованию, к 2030 году около 79 млн людей, больных диабетом, будут нуждаться в инсулине, однако лишь половина из них сможет получить лекарство, если объемы его производства останутся на текущем уровне.

Наиболее пострадавшими в таком случае окажутся жители стран Африки, Азии и Океании. В связи с этим ученые призывают нарастить производство инсулина в мире.

Напомним, 14 ноября отмечался Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Отмечается с 1991 года в день рождения канадского врача Фредерика Бантинга, который вместе с Чарльзом Бестом открыл инсулин.

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