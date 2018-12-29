Дагестанцу вынесли приговор за ДТП под Воронежем, в котором погибла семья

Воронеж, , 09:51 — REGNUM Обвинительный приговор вынесен в городе Воронеже в отношении 26-летнего жителя Дагестана. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, по итогам чего погибла семья из четырёх человек. Подсудимому назначено наказание в виде 4,5 лет колонии. Кроме того, его обязали выплатить родственникам погибших 3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в МВД по Воронежской области.

Было установлено, что уроженец Дагестана в сентябре 2018 года на одной из автодорог под Воронежем на своём Volkswagen Polo стал обгонять попутные машины, не убедившись при этом в безопасности маневра. В это время во встречном направлении ехал Dodge, за рулём которого находился 29-летний житель Воронежа.

Последний, чтобы избежать столкновения, резко свернул вправо на попутную обочину. В результате этого произошел занос автомобиля Dodge, его выбросило на встречную полосу, и он столкнулся с грузовым автомобилем Freightliner. Водитель Dodge, а также его жена, пятилетний ребёнок и теща от полученных травм скончались на месте.

Злоумышленник после происшествия скрылся, продолжив путь в Москву. Спустя несколько дней его задержали в столице. Свою вину он признал лишь частично.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 декабря в Карабудахкентском районе Дагестана водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением при плохой видимости и гололёде и допустил опрокидывание транспорта в кювет. В результате аварии погибли три человека: одна молодая девушка на месте, двое взрослых мужчин позже в больнице. Ещё 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

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