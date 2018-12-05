В Калмыкии сгорел пассажирский автобус, направлявшийся из Москвы в Дагестан

Элиста, , 12:55 — REGNUM В Яшкульском районе Республики Калмыкии произошло возгорание пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Москва — Махачкала». Благодаря тому что водитель успел остановить транспортное средство и выпустить всех пассажиров, никто из них не пострадал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Калмыкии.

Инцидент произошёл в ночь на 5 декабря в пяти километрах от поселка Яшкуль. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки в моторном отсеке автобуса. Отмечается, что пассажиры продолжили путь на попутном транспорте.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Кизлярском районе Дагестана произошло столкновение автомобиля «Лада Приора» и пассажирского автобуса. Три человека, находившиеся в легковушке, погибли, водитель автобуса получил повреждения. Виновником аварии стал водитель «Приоры», который выехал на встречную полосу и допустил столкновение.