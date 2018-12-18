В Дагестане скончался еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом

Махачкала, 18 декабря 2018, 15:07 — REGNUM Количество погибших в результате ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до трёх человек. Скончался 80-летний мужчина, который с момента аварии находился в коме, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе регионального минздрава.
Восемь пострадавших накануне были перевезены на лечение в больницы Махачкалы и Каспийска, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё два человека переведены на амбулаторное лечение.
Читайте также: Микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе в Дагестане: есть жертвы
Напомним, утром 17 декабря в Карабудахкентском районе Дагестана пассажирский микроавтобус слетел в кювет и опрокинулся. Предположительно, водитель транспорта в условиях плохой видимости и гололёда не справился с управлением.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на месте происшествия погибла девушка 1989 года рождения, а позже в больнице скончался мужчина 1945 года рождения.
Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших в результате крупного ДТП в Дагестане выросло до двух