В Дагестане скончался еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом

Махачкала, , 15:07 — REGNUM Количество погибших в результате ДТП с микроавтобусом в Дагестане выросло до трёх человек. Скончался 80-летний мужчина, который с момента аварии находился в коме, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

Восемь пострадавших накануне были перевезены на лечение в больницы Махачкалы и Каспийска, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё два человека переведены на амбулаторное лечение.

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Напомним, утром 17 декабря в Карабудахкентском районе Дагестана пассажирский микроавтобус слетел в кювет и опрокинулся. Предположительно, водитель транспорта в условиях плохой видимости и гололёда не справился с управлением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на месте происшествия погибла девушка 1989 года рождения, а позже в больнице скончался мужчина 1945 года рождения.

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