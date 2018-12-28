Путин подписал закон об обозначениях объектов культурного наследия

Москва, , 10:36 — REGNUM Федеральный закон, уточняющий порядок обозначения объектов культурного наследия, подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В документе отмечено, что порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия определяется правительством РФ. Поправки также регламентируют содержание таких табличек и требования к проектам по их установке.

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Так, обязанность устанавливать информационные таблички возложена на тех, кто несет обязательства по охране объекта культурного наследия. При этом охранное обязательство не утверждается на выявленные объекты культурного наследия, объекты археологического наследия, достопримечательные места и объекты, которые представляют собой отдельные захоронения, некрополи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 2011 года отреставрировали 1160 объектов культурного наследия на средства городского бюджета, федеральных органов исполнительной власти, инвесторов и меценатов. За тот же срок было восстановлено 54 храма, в 85 храмах провели восстановительные работы.

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