В Москве отреставрировали 1160 памятников за семь лет

Москва, , 15:53 — REGNUM Более тысячи объектов культурного наследия отреставрировано в Москве за последние годы. Об этом рассказал 21 ноября мэр столицы Сергей Собянин при осмотре восстановленного ансамбля Высоко-Петровского монастыря и храма Большое Вознесение у Никитских Ворот.

Храмы градоначальник осмотрел вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и полпредом президента в ЦФО Игорем Щеголевым. Количество приведенных в порядок памятников Собянин назвал «астрономическим».

В пресс-службе мэрии уточнили, что с 2011 года в Москве отреставрировали 1160 объектов культурного наследия, при этом менее половины из них — за счет городского бюджета. В остальных случаях работы шли за счет средств федеральных органов исполнительной власти, инвесторов и меценатов.

За тот же срок восстановлено 54 храма. По 85 храмам проводились восстановительные работы.

Так, в 2018 году в Москве завершена реставрация Спасской и Троицкой башен Московского Кремля, палат бояр Романовых на Варварке, фонтана «Золотой колос» и павильонов «Космос» и «Колхозный дом культуры» на ВДНХ.

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