Жить в Дагестане не страшно? Футбол как градус безопасности республики

Зиявутдин Гаджиахмедов, , 16:07 — REGNUM

В конце ноября 2018 года Республику Дагестан с рабочим визитом посетил представитель департамента безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Фернанд Меез. Цель инспекции — рассмотрение возможности снятия запрета на проведение домашних матчей футбольных еврокубков, который был введен в 2012 году на территории Северного Кавказа из-за высокой угрозы безопасности в связи с террористическими проявлениями.

Корреспондент ИА REGNUM попробовал оценить шансы на положительное решение комиссии.

УЕФА сказал «No!»

Напомним, махачкалинский футбольный клуб «Анжи» по итогам сезонов 2011/2012 и 2012/2013 годов чемпионата России по футболу сумел занять пятое и третье места соответственно. Спустя более десяти лет команда вновь получила возможность заявить о себе на европейской арене — принять участие в кубке Лиги Европы. Во многом этому команда обязана члену Совета Федерации, дагестанскому бизнесмену-миллиардеру Сулейману Керимову, помогающему команде внушительными денежными вливаниями, и приобретению ряда высококлассных футболистов.

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Однако болельщикам из Дагестана не дали возможности в полной мере насладиться праздником футбола. В июле 2012 году УЕФА официально запретил «Анжи» проводить домашние матчи еврокубков на своём стадионе. Решение объяснялось «повышенной угрозой безопасности на территории республики в связи с террористическими проявлениями».

Своё недовольство выражали клуб, болельщики, спортсмены, руководство Дагестана в лице бывшего в то время главой Рамазана Абдулатипова. Устраивали митинги, писали письма, давали обещания… Однако решение было принято, и свои «домашние» матчи команда проводила в Москве и Московской области. Запрет продлили и на следующий сезон, действует он и по сей день.

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Горячее не найти

Как бы дагестанская сторона не противилась, надо признать, что основания для запрета у Европейского футбольного союза были, причём весьма серьёзные. Дагестан в те годы являлся одной из самых горячих точек Северного Кавказа и России в целом. Эксперты BBC говорили о ситуации в Дагестане, явно сгущая краски, что по уровню насилия республика опережает арабо-израильский конфликт, борьбу курдов за независимость в Турции и Северном Ираке и Кашмирский конфликт между Индией и Пакистаном.

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Новости из Дагестана о терактах и взрывах, покушениях и боестолкновениях появлялись в средствах массовой информации практически ежедневно. За 2012 и 2013 год от действий боевиков в Дагестане погибло 374 гражданских лица и сотрудников силовых структур, ещё около 472 получили ранения. То есть в среднем за один день жертвами действий членов бандформирований становилось более двух человек. А сколько терактов было предотвращено, сколько бомб было разминировано…

Но лучше всякой статистики об атмосфере в республике в те годы говорили чувства и поведение людей. Страх парил в воздухе, и им дышало население. Люди боялись скоплений людей, обходили стороной припаркованные автомобили. Пугали жителей региона даже случайно оставленные на улицах и в магазинах пакеты и сумки.

В 2013 году в день последнего школьного звонка 25 мая у автора этих строк и его одноклассников был такой же праздник, как и у сотен тысяч их сверстников по всей России — торжественный день в жизни каждого человека. Счастливые, в изрисованных фломастерами рубашках, выпускники вышли за порог родной школы. Учителя и завучи просили их не гулять по городу, а тут же отправиться домой — опасаться трагедий в обществе стало уже привычкой, а в праздничные дни и подавно. И в этот самый день, в 11:55, в центре Махачкалы прогремел врыв — смертница совершила самоподрыв, в результате которого погибли два человека, ранения получили полтора десятка горожан.

Исчезла привычка бояться

Более пяти лет прошло с тех пор. Можно спорить, произошли ли за это время улучшения в жизни дагестанцев. Но одно можно сказать с уверенностью: былой страх людей стать жертвами боевиков уменьшился в разы. Телевизор не стал меньше говорить о террористах, но теперь уже для жителей Дагестана это события, которые происходят где-то далеко, в других странах и даже на других континентах, а не на соседней улице.

Но, пожалуй, всё же остались дни, когда люди вспоминают трагические события, связанные с террористическими атаками боевиков, и у них вновь просыпается подсознательная незащищённость. Речь идет в первую очередь о празднике — Дне Победы и памяти о теракте, совершенном членами НВФ в городе Каспийске 9 мая 2002 года.

Тогда во время Парада Победы на центральной площади города прогремел мощный взрыв. Теракт унёс жизни 43 человек, ещё около 120 получили ранения. И хоть прошло уже более 16 лет, жители Дагестана помнят об этом по сей день и многие из них с тех пор так ни разу не смогли пересилить себя и принять участие в Параде Победы.

Спустя всего два года теракт 9 мая был совершен и в соседней Чечне. Тогда от рук террористов погиб первый президент республики Ахмат Кадыров.

Об ощутимых позитивных изменениях в Дагестане говорит и официальная статистика. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве внутренних дел, с начала 2018 года от рук бандитов в Дагестане погибли три сотрудника правоохранительных органов и пять гражданских лиц, ранения получили 12 силовиков и двое гражданских. По сравнению с показателями жертв террора за 2012 и 2013 год, приведенными выше, разница огромная.

Но зло ещё дышит

При всех позитивных изменениях говорить о том, что в Дагестане полностью искоренили террористические угрозы, пока не приходится. Восемь раз в 2018 году в городах и районах республики объявляли режим контртеррористической операции. Около полутора десятков раз в течение года происходили боестолкновения, в результате которых случались потери со стороны правоохранительных органов.

Нашлось, к сожалению, место в 2018 году и одному террористическому акту. В феврале во время празднования Масленицы возле храма в городе Кизляре член одной из запрещённых в России террористической организации открыл из охотничьего ружья стрельбу по людям. Три человека погибли на месте, пятеро, в числе которых и двое полицейских, получили ранения. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

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В середине октября министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов отметил, что, несмотря на положительные результаты в борьбе с экстремизмом и терроризмом, они продолжают оставаться «главными угрозами стабильности и основными катализаторами криминальной напряжённости» на территории республики. Работа по искоренению этого зла, по словам генерал-лейтенанта полиции, по-прежнему является приоритетной для органов внутренних дел.

Комплексный подход

Причиной стабилизации ситуации в Дагестане послужило не только силовое воздействие на боевиков, их ликвидация и аресты. По оценке правоохранителей, большую роль сыграли перекрытие каналов вербовки и развёрнутое информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма с привлечением общественности, авторитетных религиозных деятелей и СМИ. Немаловажным фактором здесь можно назвать и проводимую в республике работу по оказанию содействия в прекращении террористической деятельности боевиков и их добровольной явке в правоохранительные органы. В отношении таких лиц может быть принято решение о смягчении наказания.

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Но ситуация все же не столь оптимистична. Одной из причин уменьшения количества террористических атак является и частичный отток местного бандподполья на Ближний Восток. В начале декабря на заседании антитеррористической комиссии Дагестана было отмечено, что более 1500 жителей региона в разные годы принимали участие в деятельности международных бандформирований в Сирии и Иране. В связи с этим крайне важно не допускать не только выезда граждан для участия в боевых действиях, но и их бесконтрольного возвращения на родину. В противном случае террористическая деятельность в республике может быть вновь активизирована, считают правоохранители.

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По итогам визита в Дагестан инспектор Фернанд Меез составил доклад, на основе которого Союз европейских футбольных ассоциаций примет решение о снятии или неснятии запрета на проведение в республике матчей еврокубков. Ответ будет получен в ближайшее время, а пока можно констатировать, что основания для снятия ограничений у УЕФА на фоне успехов в борьбе с терроризмом за последние годы наверняка появились.

Футбол — это, конечно, здорово, но жителям Страны гор не стоит сильно расстраиваться и в случае отрицательного решения Союза. Ведь куда важнее, что малая родина перестаёт быть горячей точкой, а жизнь в Дагестане становится мирной и безопасной.

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