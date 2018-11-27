Северному Кавказу могут разрешить принимать матчи футбольных еврокубков

Махачкала, , 08:41 — REGNUM Представитель департамента безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Фернанд Меез с рабочим визитом посетил Дагестан и Чечню. Целью инспекции стало рассмотрение возможности снятия запрета на проведение домашних матчей футбольных еврокубков на Северном Кавказе, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе футбольного клуба «Анжи».

Во время нахождения в Дагестане, господин Меез провёл совещание с представителями руководства и службы безопасности ФК «Анжи» и стадиона «Анжи-Арена», регионального МВД и города Каспийска. После совещания инспектор оценил обстановку на улицах Махачкалы и Каспийска, а также ознакомился с работой служб стадиона и оценил уровень обеспечения порядка во время субботнего матча чемпионата России «Анжи» — «Рубин».

На следующий день, 25 ноября, Фернанд Меез отправился с визитом в город Грозный. По итогам двухдневной инспекции в СКФО, представитель комитета по безопасности УЕФА подготовит доклад, на основе которого будет приниматься решение о снятии запрета.

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Напомним, УЕФА в 2012 году наложил запрет на проведение домашних матчей футбольных еврокубков на территории Северного Кавказа из-за высокой угрозы безопасности в связи с террористическими проявлениями. Свои домашние матчи в рамках Лиги Европы сезонов 2012/2013 и 2013/2014 махачкалинский «Анжи» проводил на стадионах в Москве и Московской области.

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Данный запрет продолжает действовать и по сей день. Молодёжная команда «Анжи» 3 октября 2018 года была вынуждена провести домашний матч Юношеской Лиги УЕФА против сверстников из израильского «Маккаби» на нейтральном поле — в Астрахани.

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