Более 1500 жителей Дагестана стали боевиками на Ближнем Востоке

Махачкала, , 10:48 — REGNUM В деятельности международных террористических организаций на территории стран Ближнего Востока, в основном Сирии и Ираке, в разные годы принимали участие более 1500 жителей Дагестана. Большинство из них — молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет. Часть из них ранее выехала в эти страны для получения там религиозного образования. Об этом 4 декабря на заседании антитеррористической комиссии Дагестана рассказал глава региона Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики.

Глава Дагестана отметил, что в республике не первый год проводится информационно-пропагандистская работа по недопущению выезда молодежи на Ближний Восток, а также разъяснению порядка и условий смягчения наказания в отношении лиц, добровольно прекративших участие в международных бандформированиях. В частности, осуществляется адресная профилактическая работа с родственниками членов бандподполья и лицами, участвовавшими в террористической деятельности, по оказанию содействия в их добровольной явке в правоохранительные органы.

«Принимаемые совместные меры позволили в разы сократить количество дагестанцев, выезжающих в страны Ближнего Востока для принятия участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций», — заявил Владимир Васильев.

Вместе с тем, по словам политика, правоохранительные органы республики занимаются нейтрализацией террористических угроз, недопущением бесконтрольного выезда жителей республики для участия в международных террористических организациях. Он подчеркнул, что в Дагестане минимизирована угроза терроризма, связанная с возвращением боевиков с Ближнего Востока.

«В 2017—2018 годах не выявлено фактов их вливания в местные группы и совершения ими преступлений террористической направленности. Здесь необходимо также отметить, что деятельность тех преступных группировок, бандгрупп, которые ранее фиксировались, сегодня практически нейтрализована», — сказал Васильев и поблагодарил за работу всех, кто принимает в этом участие.

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Врио министра внутренних дел Дагестана Дмитрий Гутыря рассказал, что в республике было установлены и привлечены к уголовной ответственности 84 человека, намеревавшихся выехать в Сирию для участия в боевых действиях, 11 из них — в текущем 2018 году. От отметил, что выезд жителей Дагестана для участия в незаконных вооруженных формированиях осуществляется практических из всех городов и районов региона. Однако наибольшее их количество из городов Махачкалы, Дербента, Хасавюрта и Каспийска, а также Дербентского, Хасавюртовского и Унцукульского районов.

Были установлены и задержаны 129 человек, вернувшихся из Сирийской Арабской Республики после участия в террористической деятельности, из которых девять — в 2018 году. Все они привлечены к уголовной ответственности.

Полковник полиции также сообщил, что более 70% всей результативной вербовки молодежи для выезда и участия в незаконных вооруженных формированиях осуществляется через интернет. В ходе мониторинга глобальной сети выявлено 13 сайтов и пять групп, позиционирующих себя как пропагандистский орган террористической организации, либо публикующих материалы пропагандистского характера. Из них восемь заблокированы, возбуждено три уголовных дела. Также заблокировано и удалено из социальных сетей пять виртуальных экстремистских групп.

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Как сообщало ИА REGNUM, работа по искоренению экстремизма является в настоящее время приоритетной задачей для МВД Дагестана. Как рассказал в середине октября 2018 года министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов, терроризм остается главной угрозой стабильности и основным катализатором криминальной напряженности в регионе. По словам генерал-лейтенанта, за девять месяцев 2018 года от рук бандитов погибли двое и получили ранения шестеро сотрудников полиции.