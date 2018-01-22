В Дагестан стремятся боевики, получившие боевой опыт на Ближнем Востоке

Махачкала, , 15:44 — REGNUM В Дагестане за 2017 год были уничтожены четыре ячейки боевиков. Численность нейтрализованных бандитов составила 39 человек, из них шестеро были главарями бандгрупп. Об этом сообщил 19 января в ходе совещания управления Росгвардии в Дагестане по итогам 2017 года начальник ведомства Магомед Баачилов.

По его словам, в прошлом году было задержано 268 членов незаконных вооруженных формирований и их пособников, которые за весь 2017 год совершили 18 преступлений.

При отражении атак бандитов погибли шестеро сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и гражданских лиц. Еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее на коллегии МВД Дагестана, где также были подведены итоги работы за 2017 год, глава ведомства Абдурашид Магомедов рассказал о том, что в борьбе с приверженцами терроризма и экстремизма погибли трое сотрудников МВД и двое сотрудников управления ФСБ по Дагестану. Еще 12 полицейских получили ранения.

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Министр высказал озабоченность тем, что идеология экстремизма продолжает распространяться в республике, также не выявлены все спящие ячейки, которыми руководят из-за рубежа.

«Мы видим попытки возвращения на территорию нашей республики участников международных террористических организаций, получивших боевой опыт в странах Ближнего Востока», — заявил Магомедов, отметив, что риск представляют также члены семей убитых и осужденных членов бандподполья.

В связи с этим, по словам Магомедова, положительные результаты в борьбе с терроризмом в Дагестане — не повод ослаблять работу в данном направлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре 2017 года заявил, что всего на Северном Кавказе в прошлом году была пресечена деятельность 20 «спящих» террористических ячеек. Выявлено 120 членов этих ячеек.

По словам руководителя Росгвардии Виктора Золотова, только за первое полугодие 2017 года в ходе спецопераций в субъектах СКФО были уничтожены шесть главарей бандподполья, ликвидировано 32 участника незаконных вооруженных формирований. Уничтожено 94 объекта инфраструктуры, изъято из незаконного оборота 133 кг взрывчатых веществ, 173 единицы оружия и более 50 тысяч боеприпасов различного калибра, обнаружены и обезврежены 35 самодельных взрывных устройств.