Кремль попросит нового главу Приморья решить проблему с «китовой тюрьмой»

Москва, , 13:39 — REGNUM В Кремль в курсе ситуации, которая сложилась в Находке, где в настоящее время «под арестом» находятся десятки касаток и белух. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, для решения этой проблемы Кремль намерен обратиться к новому губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

«Экологи, защитники животных, они достаточно уже давно, особенно там, на Дальнем Востоке, бьют тревогу», — сказал Песков, не исключив, что для решения подобных проблем в будущем может понадобиться законодательная инициатива.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае в середине ноября 2018 года следственное управление возбудило уголовное дело о незаконном вылове водных биоресурсов. Под следствие попали добытчики косаток и белух. По данным СКР, предприниматели, получившие разрешение на отлов для культурно-просветительских целей, летом добыли 90 белух и 12 косаток. При этом большинство их них не достигли половой зрелости, а 13 млекопитающих вообще были ещё детёнышами.

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В настоящее время животные содержатся в так называемой китовой тюрьме в бухте Средняя в Приморье. Млекопитающие находятся «в арестованном состоянии»: их нельзя выпустить из мест для передержки. Ограниченное пространство не даёт животным возможности достаточно двигаться, чтобы согреться. К тому же у них отсутствует привычная им пища. Это приводит к ухудшению здоровья касаток.

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