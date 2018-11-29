Общественность ДФО обратилась в СК РФ с просьбой выпустить косаток на волю

Владивосток, , 10:53 — REGNUM Общественные организации Дальнего Востока обратились в Следственный комитет России с просьбой выпустить на волю косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье. Процедура должна проходить под контролем экспертов и ветеринаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Совет по морским млекопитающим составил заключение, в котором настаивает на скорейшем освобождении косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье.

«Важно выпустить всех животных одновременно, за исключением больных особей, так как при содержании в одном вольере у них формируются социальные связи, которые позволят им оставаться вместе и после возвращения в естественную среду», — говорится в обращении.

Ученые опасаются, что длительное нахождение косаток и белух в неволе может привести к ухудшению их состояния, вплоть до гибели.

Сейчас СК РФ не освобождает животных, мотивируя это тем, что они являются вещественным доказательством незаконного вылова. А также — чтобы их не смогли продать. Однако, согласно ст. 82 УПК РФ, хранению подлежат только те животные, физическое состояние которых не позволяет отпустить их в среду обитания.

Необходимость немедленного освобождения животных подтвердил Совет по морским млекопитающим.

Сейчас в бухте Средняя содержаться 11 косаток и 90 белух. Туда в начале ноября 2018 года их доставили на передержку компании «Океанариум ДВ» и «Афалина», «Сочинский океанариум» и «Белый кит», чтобы потом продать в китайские океанариумы.

Животных арестовал суд. Сейчас необходимо ходатайство СК РФ перед судом о немедленном освобождении животных, поскольку они могут погибнуть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые всего мира и России призвали не допустить отлов косаток и белух в 2019 году. Обращение ученых принесло плоды: Росприроднадзор по ДФО заблокировал документацию по отлову морских млекопитающих в 2019 году, сочтя её некорректной. Количество разрешенных для отлова животных будет существенно уменьшено — только для научных целей.