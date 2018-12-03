Среди обитателей «китовой тюрьмы» в Приморье могут оказаться детёныши моржа

Владивосток, , 10:18 — REGNUM Сотрудники Владивостокской природоохранной прокуратуры проверят информацию, появившуюся в СМИ, о доставленных в так называемую «китовую тюрьму» в Приморье детёнышах моржа. Об этом 3 декабря сообщили старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора Анна Исаева. Отмечается, что их вылов запрещён.

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По её словам, которые приводит ТАСС, результаты проверки будут через две недели.

Добавим, что приморские следователи провели осмотр в бухте Средняя, где, по словам зоозащитников, расположена «китовая тюрьма». Как отметила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская, информация о якобы найденной в одном из вольеров бутылке из-под белизны не подтвердилась. Расследование уголовного дела продолжается.

https://www.instagram.com/p/BqrSa9ihBXk/

Напомним, в середине ноября 2018 года следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело о незаконном вылове водных биоресурсов. Под следствие попали добытчики косаток и белух. По данным следственных органов, предприниматели, получившие разрешение на отлов для культурно-просветительских целей, летом добыли 90 белух и 12 косаток. При этом большинство их них не достигли половой зрелости, а 13 млекопитающих вообще были ещё детёнышами.

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