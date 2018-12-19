Новый год можно будет встретить в 25 парках Москвы

Москва, , 09:47 — REGNUM В Москве Новый 2019 год можно будет встретить в крупных столичных парках. Так, с 31 декабря на 1 января новогоднюю праздничную программу подготовили 25 парков, сообщается на портале мэры Москвы.

Москвичей и гостей столицы в новогоднюю ночь ждут выступления звезд, танцы, световые и цирковые шоу, квесты, катание на коньках, запуск фейерверков и другие развлекательные мероприятия.

Стоит отметить, что посетителям парков в новогоднюю ночь будут бесплатно раздавать мандарины и бенгальские огни. Также будут работать палатки с едой и горячими безалкогольными напитками. Праздничные гулянья продлятся до 03:00 1 января.

Встретить Новый 2019 год можно будет в таких парках, как «Зарядье», Парк Горького, парк Победы на Поклонной горе, «Сокольники», музей-заповедник «Царицыно» и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, фейрверки и салюты в новогоднюю ночь в Москве пройдут на 30 различных площадках. Безопасность в местах проведения новогодних мероприятий в городе будут обеспечивать более 500 сотрудников МЧС.

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