По улицам Москвы запустили «новогодние» автобусы

Москва, 18 декабря 2018, 09:24 — REGNUM В Москве к Новому году пассажирские автобусы украсили праздничными стикерами, сообщается на портале мэра Москвы.
«Новогодние» автобусы появились на 16 маршрутах. Всего оформлены стикерами для поднятия настроения 50 городских автобусов, курсирующих в центре и на окраинах столицы.
Также новогодние плакаты появились более чем на 1 тыс. остановок общественного пассажирского транспорта. На стикерах к Новому году изображены пингвины на коньках и снеговик.
Заммэра Москвы Максим Ликсутов считает, что «пассажирам будет приятно увидеть празднично оформленные автобусы или проехать в них».
Читайте также: В новогодние праздники в Москве пройдут бесплатные экскурсии
Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы в Москве все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии. В праздничные дни в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» состоится цикл из 33 бесплатных экскурсий.
Развитие сюжета: В Подмосковье срублена главная новогодняя ель страны