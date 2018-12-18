По улицам Москвы запустили «новогодние» автобусы

Москва, , 09:24 — REGNUM В Москве к Новому году пассажирские автобусы украсили праздничными стикерами, сообщается на портале мэра Москвы.

«Новогодние» автобусы появились на 16 маршрутах. Всего оформлены стикерами для поднятия настроения 50 городских автобусов, курсирующих в центре и на окраинах столицы.

Также новогодние плакаты появились более чем на 1 тыс. остановок общественного пассажирского транспорта. На стикерах к Новому году изображены пингвины на коньках и снеговик.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов считает, что «пассажирам будет приятно увидеть празднично оформленные автобусы или проехать в них».

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Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы в Москве все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии. В праздничные дни в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» состоится цикл из 33 бесплатных экскурсий.

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