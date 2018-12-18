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Новогодние фейерверки в Москве пройдут на 30 площадках

Общество

Для запуска бытовой пиротехники будет открыто более 90 специальных площадок

Москва, 18 декабря 2018, 20:59 — REGNUM  Фейрверки и салюты в новогоднюю ночь в Москве пройдут на 30 различных площадках. Об этом 18 декабря сообщил врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного управления МЧС России Александр Бобров.

«Определены точки профессиональных фейерверочных показов. 30 площадок нами согласовано для запуска высотных фейерверков с использованием специальных артиллерийских установок в новогоднюю ночь: 13 в городских точках и 17 точек в парках Москвы», — приводит его слова агентство «Москва».

Бобров также сообщил, что для запуска бытовой пиротехники в столице будет действовать более 90 специально оборудованных площадок.

Безопасность в местах проведения новогодних мероприятий в городе будут обеспечивать более 500 сотрудников МЧС и около 700 добровольцев, добавил Бобров.

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