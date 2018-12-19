«Десятилетний максимум»: две трети граждан России жалеют о распаде СССР

Москва, , 07:34 — REGNUM На сегодняшний день две трети жителей России жалеют о распаде Советского Союза. Этот показатель достиг десятилетнего максимума, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Согласно данным социологов, сегодня 66% опрошенных сожалеют о распаде СССР, в то время как в 2017 году таких респондентов было меньше — 58%. Эксперты отметили, что в предыдущие десять лет доля граждан, сожалеющих о распаде страны, никогда не превышала 61%.

Выяснилось, что 60% жителей страны полагают, что катастрофу 1991 года можно было предотвратить, на этот вопрос ответили положительно максимальное число респондентов за 13 лет. Отмечается, что большее число граждан, с теплотой относящихся к советской эпохе, находится в старшей возрастной категории — от 55 лет, но за последние два года наметилась и другая тенденция — среди молодежи 18−24 лет появляется все больше людей, высоко оценивающих жизнь в Советском Союзе.

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Более половины опрошенных (52%) сожалеют о разрушении экономической системы СССР, более трети (36%) граждан не устраивает потеря чувства принадлежности к великой державе, еще около трети (31%) недовольны ростом в обществе взаимного недоверия и ожесточенности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2017 года «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, согласно которым более половины жителей России сожалеют о распаде СССР, этот показатель достиг максимума с 2009 года.

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