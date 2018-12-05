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Более 40% жителей Молдавии хотят воссоздать СССР – опрос Сороса

Политика

Более 58% считают, что распад СССР негативно сказался на Молдавии

Кишинёв, 5 декабря 2018, 16:07 — REGNUM  Более 47% населения Молдавии позитивно оценивают «коммунистический режим», существовавший до 1990 года, около 50% сожалеют о распаде СССР, более 58% считают, что распад СССР негативно повлиял на Молдавию, а более 40% хотели бы восстановления СССР и готовы проголосовать за это на референдуме. Об этом свидетельствуют обнародованные 4 декабря данные опроса «Барометр общественного мнения», передает корреспондент ИА REGNUM.

Негативно к «коммунистическому режиму» относятся лишь 23,8% населения Молдавии, 18,2% приветствуют распад СССР, 16% считают, что распад СССР позитивно сказался на Молдавии. И только 27,1% проголосовали бы на референдуме против гипотетического воссоздания Советского Союза.

Опрос «Барометр общественного мнения» проводился по заказу Института общественных политик с 9 по 23 ноября при финансовой поддержке «Фонда Сороса». Были опрошены 1115 человек. Максимально возможная погрешность составляет 3%.

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Политический кризис в Молдавии
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