Рособрнадзор рассказал о нововведениях ЕГЭ-2019

Москва, , 15:11 — REGNUM В России в 2018—2019 учебном году продолжит совершенствоваться технология проведения ЕГЭ. С этого учебного произойдут некоторые изменения. Об этом сегодня, 27 ноября, заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщили в ведомстве

Так в 2019 году планируется пилотное внедрение технологии доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по интернету. Полностью онлайн технология заменит доставку контрольно-измерительных материалов на защищенных дисках в 2020 году.

Также с 2019 года ЕГЭ станет основной формой проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся Крыма и Севастополя. С 2015 года по 2018 год в этих регионах был переходный период,. Выпускники школ могли выбрать форму участия в итоговой аттестации: государственный выпускной экзамен (ГВЭ) или ЕГЭ.

Контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ практически не претерпели существенных изменений. Самое значительное изменение произойдет в задании ЕГЭ по русскому языку. Теперь выпускники российских школ будут выполнять это задание, работая только с незнакомым текстом.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор проводит апробацию технологии доставки экзаменационных материалов ЕГЭ по интернету. Участие в апробации принимают более 800 пунктов проведения экзаменов из 71 региона России. Ранее доставка контрольных измерительных материалов ЕГЭ осуществлялась только на бумажных носителях.

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