В расследовании дела футболиста Мамаева прокуратура нашла нарушения

Москва, , 09:40 — REGNUM Прокуратура потребовала от следствия устранить нарушения в расследовании дела о потасовке в центре Москвы с участием полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева. Об этом сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

«Прокуратура провела проверку по делу и установила, что все обстоятельства, подлежащие доказыванию, до настоящего времени не установлены. Следственные и процессуальные действия выполнены не в полном объеме», — цитирует слова юриста ТАСС.

Бушманов подчеркнул, что надзорное ведомство вынесло требование об устранении нарушений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что футболист Павел Мамаев подарил своей супруге букет цветов, находясь при этом в следственном изоляторе.

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