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«Из Бутырки»: Мамаев отправил супруге цветы

Общество

Спортсмен признался жене в любви

Москва, 13 декабря 2018, 14:56 — REGNUM  Футболист Павел Мамаев подарил жене цветы, находясь в СИЗО. Снимок букета Алана Мамаева опубликовала в своем Instagram.

В записке, приложенной к букету красных роз, спортсмен признался супруге в любви.

«Твой муж из Бутырки», — гласит подпись в открытке.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны за участие в нескольких потасовках в центре Москвы. В отношении спортсменов возбуждено уголовное дело о хулиганстве и побоях, они останутся под арестом до 8 февраля 2019 года.

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