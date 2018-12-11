В ОНК рассказали о моральном состоянии Кокорина и Мамаева в СИЗО

Москва, , 15:36 — REGNUM Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала о моральном состоянии находящихся в СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«В целом с ними всё нормально — оба спокойны. Мамаев полностью адаптировался. Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в лёгкой депрессии», — рассказала «Спорт-Экспрессу» Меркачева.

По ее словам, спортсмены испытали более серьезный шок тогда, когда впервые попали за решетку.

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Напомним, ранее Тверской районный суд Москвы продлил арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также других фигурантов уголовного дела ещё на два месяца — до 8 февраля 2019 года.

В отношении спортсменов возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драк с их участием в центре Москвы. Оба они находятся под стражей с начала октября.

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