Начальник инспекции ФНС в Петербурге задержана за двойную взятку

Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №12 по Санкт-Петербургу Елена Жокун задержана по подозрению в получении многомиллионной взятки от коммерческой структуры. Также задержана родственница чиновницы, которая, как считает следствие, была посредником в передаче взятки.

Межрайонная инспекция №12 находится в Сестрорецке и обслуживает налогоплательщиков Курортного и Кронштадтского районов Санкт-Петербурга.

Как сообщили 12 декабря в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по результатам налоговых проверок одна из петербургских компаний должна была быть привлечена к ответственности за совершение налогового правонарушения.

По версии следствия, зная об этом, чиновница через свою соучастницу потребовала от предпринимателей взятку в размере около 4 млн рублей — за минимизацию суммы возможного штрафа. Коммерсанты заплатили, перечислив деньги на счета подставных фирм.

Тогда начальница инспекции, как считает следствие, вновь через соучастницу потребовала вторую взятку в 2,5 млн рублей — на этот раз, за принятие решения о возмещении компании налога на добавленную стоимость в сумме около 25 млн рублей. Учредитель коммерческой структуры успел перечислить часть от второй взятки в размере около 1 млн рублей.

В настоящее время Жокун задержана, ей будет избрана мера пресечения. В отношении соучастницы мера уже избрана, в ближайшее время обеим женщинам будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря двое сотрудников Водоканала Санкт-Петербурга и двое их подельников задержаны по подозрению в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

Читайте также: В Петербурге задержали взяточников от канализации

Днем ранее заместитель главы администрации муниципального округа «Народный» в Санкт-Петербурге помещен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Читайте также: Муниципальный чиновник в Петербурге арестован по делу о мошенничестве