Муниципальный чиновник в Петербурге арестован по делу о мошенничестве

Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Заместитель главы администрации муниципального округа «Народный» в Санкт-Петербурге помещен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его подельником стал гендиректор коммерческой структуры — бизнесмен отправлен под домашний арест. Обоим фигурантам уже предъявлено обвинение, сообщило 5 декабря Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 46-летний чиновник и 40-летний коммерсант вместе с иными лицами вступили в сговор на хищение денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга под прикрытием муниципального контракта на выполнение работ по уборке и содержанию территории муниципального округа в Невском районе города.

«С февраля по ноябрь 2018 года на счет коммерческой структуры муниципальным округом «Народный» были перечислены более 6 млн 350 тысяч рублей, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению, в то время как работы были выполнены не в полном объеме», — пояснили в следственных органах.

В ходе проведенных по этому делу 13-ти обысков в офисах и квартирах изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

«Проводятся дополнительные следственные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также эпизодов противоправной деятельности», — добавили, в свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники которого участвовали в разоблачении злоумышленников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года уголовное дело было возбуждено в отношении главы администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» во Всеволожском районе Ленобласти. Глава муниципалитета подозревается в получении взятки в 2 млн рублей. Как сообщали СМИ, при задержании муниципальный чиновник выбросил из автомобиля часть предполагаемой взятки в размере 300 тысяч рублей.