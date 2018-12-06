В Петербурге задержали взяточников от канализации

Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Двое сотрудников Водоканала Санкт-Петербурга и двое их подельников задержаны по подозрению в получении взяток и посредничестве во взяточничестве, сообщили 6 декабря в Главном следственному управлении СКР по Санкт-Петербургу.

В Водоканале заявляют, что служба внутренней безопасности предприятия сама собрала компрометирующую информацию о злоумышленниках и передала ее в правоохранительные органы. Ущерба экологии Петербурга нет.

По версии следствия, организатором и главным бенефициаром преступной схемы являлся задержанный начальник службы экологического мониторинга управления охраны окружающей среды Водоканала. Ведущему инженеру предприятия и еще двоим соучастникам отводилась роль посредников.

Взятки предназначались за оформление декларации и дальнейшее изменение сведений о фактическом составе сточных вод, поступающих со стороны юрлиц, имеющих договора на водоотведение с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«В период с февраля по декабрь 2018 года соучастники получили от представителя одной из коммерческих структур взятки на сумму не менее 255 тыс. рублей», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

При получении наличных средств и муляжа денег от лица, участвующего в оперативно-розыскных мероприятиях, 3 декабря фигуранты были задержаны. Подозреваемые сотрудники Водоканала помещены под стражу, двоим посредникам назначена подписка о невыезде. В ближайшее время всем будет предъявлено обвинение. Следствие проверяет фигурантов на другие преступные эпизоды.

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в свою очередь, сообщили, что речь идет о нанесении имущественного ущерба предприятию в части финансовых отношений с абонентами. Проще говоря — злоумышленники за взятки занижали суммы платы, которую требовалось начислить абонентам Водоканала за превышение допустимых показателей качества сточных вод.

«Предприятие несло фактические затраты на дополнительную обработку сточных вод, не получив за это рассчитанную в соответствии с законом компенсацию. Сумму ущерба, причиненного предприятию, еще предстоит установить», — отметили в Водоканале.

Там особо подчеркнули, что «какой-либо урон экологии нанесен не был, так как сточные воды организаций вне зависимости от действий указанных лиц попадали в общесплавную канализацию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и проходили многоступенчатую систему очистки».