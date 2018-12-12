Ростуризм призвал к бдительности находящихся в Страсбурге граждан РФ

Москва, , 11:22 — REGNUM Российским гражданам, находящимся в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции, необходимо быть бдительными после теракта в центре Страсбурга. Призыв опубликован 12 декабря на официальном сайте Ростуризма.

Путешественникам в указанном регионе нужно соблюдать меры личной безопасности, избегать посещения центральных районов Страсбурга и мест массового скопления людей. Все указания местных властей должны быть выполнены, отмечено в сообщении.

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Из-за стрельбы возле рождественской ярмарки в Страсбурге усилены меры безопасности, ужесточен пограничный контроль и контртеррористические меры. В департаменте Нижний Рейн 13 декабря запрещены манифестации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 29-летний мужчина открыл огонь по людям в центре Страсбурга. Погибли три человека, еще 12 получили ранения. Стрелка разыскивают правоохранители.

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