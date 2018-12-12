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МВД Франции: расстрелявший людей в Страсбурге Шекат мог покинуть страну

Происшествия

Подобного развития событий нельзя исключать

Париж, 12 декабря 2018, 11:05 — REGNUM  Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес не исключил, что Шариф Шекат, основный подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Страсбурге, покинул страну. Об этом он заявил в интервью радиостанции France Inter.

«Этого нельзя исключать», — отметил Нуньес, подчеркнув, что на границах страны введен особый режим.

«Я не могу вам сказать чего-то большего, поскольку его поиски продолжаются», — добавил он.

Нуньес также указал на то, что спецоперация правоохранительных органов страны поблизости от Страсбургского собора направлена исключительно на обеспечение безопасности жителей.

Напомним, ранее британское агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило о проведении спецоперации полиции поблизости от Страсбургского собора.

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