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Центр Страсбурга оцепили после стрельбы на рождественской ярмарке

Происшествия

Забаррикадировавшегося в одном из домов стрелка окружили правоохранители

Центр Страсбурга оцепили после стрельбы на рождественской ярмарке
Цитата из к/ф «Отряд спасения». Реж. Мартин Кунерт. 1998. США
Полицейский спецназ

Страсбург, Франция, 12 декабря 2018, 03:01 — REGNUM  Центр города Страсбурга (Франция) оцеплен после нападения на посетителей и охрану рождественской ярмарки, передает телеканал BFM.

Уточняется, что у здания Европарламента усилена охрана. Движение общественного транспорта в районе ЧП закрыто.

Забаррикадировавшегося в одном из домов стрелка окружили правоохранители, сообщают ELINT News.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела толпы на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли четыре человека (в том числе полицейский) и ранены 12 человек. Власти Франции рассматривают версию теракта.

Установлена личность стрелка — это Шариф Шекат 1989 года рождения. Французские СМИ опубликовали его фотографию. Шекат во время нападения на ярмарку был ранен, сейчас он укрывается в районе Нейдорф.

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