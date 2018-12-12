Центр Страсбурга оцепили после стрельбы на рождественской ярмарке

Страсбург, Франция, , 03:01 — REGNUM Центр города Страсбурга (Франция) оцеплен после нападения на посетителей и охрану рождественской ярмарки, передает телеканал BFM.

Уточняется, что у здания Европарламента усилена охрана. Движение общественного транспорта в районе ЧП закрыто.

Забаррикадировавшегося в одном из домов стрелка окружили правоохранители, сообщают ELINT News.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела толпы на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли четыре человека (в том числе полицейский) и ранены 12 человек. Власти Франции рассматривают версию теракта.

Установлена личность стрелка — это Шариф Шекат 1989 года рождения. Французские СМИ опубликовали его фотографию. Шекат во время нападения на ярмарку был ранен, сейчас он укрывается в районе Нейдорф.

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