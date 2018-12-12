Критику артистов в адрес властей одобряет треть граждан РФ

Москва, , 10:53 — REGNUM Жители России неоднозначно реагируют на критические высказывания артистов о власти. 24% опрошенных поддержали бы исполнителя или писателя в частных разговорах со своими знакомыми и друзьями о властях. 23%, наоборот, критиковали бы его. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

19% граждан РФ не обращали бы внимание на произошедшее и ничего не предпринимали бы. Поддержали бы открыто критику артиста в адрес властей лишь 5% опрошенных.

По мнению, 36% респондентов критические высказывания артистов о власти нужно одобрять и поддерживать. 35% говорят, что подобного рода высказывания — это личное дело каждого. При этом 15% граждан уверены, что такие высказывания нужно осуждать и наказывать.

Опрос проведен 5 декабря 2018 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года отмечается значимое снижение доверия жителей России ко всем основным институтам власти, Впервые, начиная с 2012 года, уровень доверия к российский армии среди населения оказался выше, чем уровень доверия к президенту РФ.

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