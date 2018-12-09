Мединский назвал ситуацию с арестом рэпера Хаски анекдотичной

Москва, , 14:11 — REGNUM Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский высказался по поводу отмены концертов некоторых рэп-исполнителей в России, сообщает 8 декабря РИА Новости.

По мнению чиновника, данная ситуация весьма анекдотична, но в культурные процессы в молодежной среде не стоит активно вмешиваться.

«Вообще лучше поменьше вмешиваться в культурные процессы, тем более в молодежной среде», — сказал министр.

Напомним, причиной подобных высказываний стала резонансная ситуация с арестом известного рэп-исполнителя Хаски, произошедшая 22 ноября 2018 года. Музыкант был задержан на 12 суток за хулиганство.

Однако правонарушение стало повод для разговоров о цензуре. 26 ноября приговор был отменен и Хаски вышел на свободу.

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