Москва, , 12:18 — REGNUM С начала 2018 года отмечается значимое снижение доверия жителей России ко всем основным институтам власти, Впервые, начиная с 2012 года, уровень доверия к российский армии среди населения оказался выше, чем уровень доверия к президенту РФ. Доля граждан, которые считают, что армия «вполне заслуживает» доверия, составила 66%, а этот показатель доверия к президенту — 58% (против 69% в 2017 году). При этом уровень доверия к главе государства повысился на 7% (в 2012 году 51%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Значение «индекса доверия» к основным институтам власти снизилось и практически возвратилось к показателям 2012 года. Так, снижение доверия отмечается в отношении Совета Федерации (с 41% до 34%), Государственной думе РФ (с48% до 40%) и правительству РФ (с 41% до 37%). Ещё более заметное снижение доверия к местным (городские, районные) органам власти (с 45% до 344%) и политическим партиям с 48% до 41%).

Примечательно, что доверие жителей России к «силовым» институтам (армии, спецслужбам, полиции, прокуратуре) и церкви с 2012 года остается практически без изменений и сохраняются на прежнем уровне. При этом повысилось доверие граждан к СМИ (с 26% до 31%), малому бизнесу (с 24% до 30%) и профсоюзам (19: до 24%).

Опрос проведен 20 — 26 сентября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью. Статпогрешность при) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса. деятельность президента России Владимира Путина положительно оценивают 80% граждан РФ. Противоположную оценку дали 12% опрошенных. 42% жителей России заявили, что безусловно доверяют главе государства, 36% — скорее доверяют.

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