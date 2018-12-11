Раскольники и Порошенко «остались недовольны друг другом» — СМИ

Киев, , 23:01 — REGNUM В минувшую субботу, 8 декабря, советник президента Украины Ростислав Павленко встретился с главой раскольничьей организации «Киевский патриархат» Филаретом, сообщило 11 декабря издание Strana.ua.

По информации журналистов, Филарет раскритиковал действия Константинопольского патриархата на Украине, а также заявил, что раскольники в любом случае должны добиться создания независимой церкви.

Содержание разговора достоверно не известно, однако, по данным журналистов, стороны выглядели недовольными друг другом.

Напомним, 15 декабря в Киеве должен состояться объединительный съезд крупнейших раскольничьих организаций Украины. После создания новой «независимой» украинской церкви, Константинопольский патриархат даст ей томос об автокефалии.

Изучив проект томоса, эксперты пришли к выводу, что Стамбул предлагает украинским раскольникам стать не отдельным патриархатом, а ограниченной в правах митрополией Константинопольского патриархата.

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Напомним, ранее Филарет заявил о существовании некоторых разногласий, касательно проведения объединительного съезда.

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