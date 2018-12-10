Украинские раскольники заявили о несогласии с Константинополем

Киев, , 19:04 — REGNUM В преддверии объединительного собора раскольничья организации «Киевский патриархат» заявила о разногласиях с Константинопольским патриархатом, сообщил 10 декабря украинский телеканал «1+1».

Глава украинских раскольников Филарет выступил за то, чтобы в соборе участвовали только иерархи религиозных организаций, а голосование за кандидатуру руководителя новой «церкви» должно быть открытым.

«Киевский патриархат является самой большой церковью. И от нас зависит, примем ли мы то, что от нас будут требовать, или не примем. Если это будет полезно нам — то мы примем. Если это будет не полезно нам, ни государству, ни церкви, то мы просто не проголосуем, отвергнем», — отметил Филарет.

Напомним, объединительный собор под руководством представителей Константинопольского патриархата пройдёт в Киеве 15 декабря. На 13 декабря запланирован собор «архиереев» организации «Киевский патриархат».

Представители Константинополя разослали пригласительное письмо, в котором сказано, что в объединительном съезде будут участвовать и тайно голосовать не только представители раскольничьих организаций, но и простые священники, а также миряне.

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Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата в свою очередь не будет принимать участие в данном мероприятии.

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