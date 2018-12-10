Порошенко, Варфоломей и раскольники находятся в тупике — эксперт

Киев, , 20:59 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко, Константинопольский патриарх Варфоломей и раскольничьи организации Украины находятся в тупиковой ситуации, заявил политолог Ростислав Ищенко 10 декабря в комментарии ресурсу «Украина.ру».

Украинский президент не смог заставить иерархов Украинской православной церкви предать и перейти в новую «церковь», а также потерял контроль над раскольничьей организацией «Киевский патриархат», пытаясь вывести из игры её руководителя Филарета. Патриарх Варфоломей её больше утратил авторитет из-за вмешательства в церковные дела Украины, а раскольники так и не смогли договориться между собой, рассказал политолог.

Ищенко отметил, что неудачам украинских властей, раскольников и стамбульской церкви не стоит радоваться:

«Главная же проблема и главная опасность заключается в том, что все они, меряя других по себе, считают, что в конечном итоге сила является решающим аргументом. Если вопрос не решается, необходимо просто применить больше насилия, давить с большей жестокостью. Не помогли уговоры, перейти к допросам, затем к посадкам, потом к политическим убийствам, а затем и к массовому террору. Отступать-то всё равно некуда», — считает политолог.

Ищенко предположил, что украинские власти рано или поздно пойдут на кровопролитие ради того, чтобы навязать стране томос:

«Нет сомнений в том, что, мотивируя свои преступные действия, они постараются объявить УПЦ МП «пятой колонной Кремля», для чего также пойдут на любые провокации. Вопрос лишь в том, когда будет дан старт силовому этапу «принуждения к томосу»… и насколько масштабным будет кровопролитие», — подытожил эксперт.

Напомним, глава «Киевского патриархата» Филарет заявил о существовании противоречий с Константинопольским патриархатом, касательно участников предстоящего объединительного собора, и порядка голосования за руководителя новой раскольничьей «церкви».

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