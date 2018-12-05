Эксперт: «Новая церковь» на Украине будет куда менее независимой, чем УПЦ

Киев, , 14:25 — REGNUM «Объединительный собор новой украинской церкви» будет представлять меньшинство православных, которые пользуются поддержкой власти, а реальная независимость «новой церкви» будет куда меньше, чем у УПЦ, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 декабря, религиовед Роман Лункин, комментируя сообщения президента Украины об «объединительном соборе».

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко анонсировал, что раскольники соберутся 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве. Избранный ими «предстоятель» вместе с самим Порошенко отправится в Фанар, где и получит томос и устав «новой церкви», о котором до сих пор официально ничего не сообщается; эксперты сообщают, что согласно уставу новосозданная «церковь» будет не патриархией, а митрополией.

Константинопольский патриархат не оставил себе другого пути: он должен предоставить «новой церкви» и автокефалию и томос. «Объединительный собор» состоится, там соберутся сторонники независимой украинской церкви, преимущественно из непризнанного Киевского патриархата, возможно, отдельные представители УПЦ. Этот собор — неизбежность: поставлена цель любым путем создать некую церковную структуру под эгидой Константинополя.

Для большинства украинских приходов этот собор не будет иметь никакого значения, его никто не признает. Там соберется довольно маргинальная часть украинских православных, которые пользуются поддержкой власти, но не представляют большинства. Собор не смог стать по-настоящему объединительным — возможно, с этим связаны и предположительные намерения Константинополя понизить статус новой структуры с патриархии до митрополии.

Но бывают и автокефальные митрополии. С текущими делами они управляются самостоятельно, но подчиняются константинопольскому патриарху. По форме это будет автокефалия, а по сути Константинополь получит там власть. Он будет осуществлять административное руководство, а украинская власть — идеологическая. Порошенко такая ситуация устраивает. И эта новая структура, конечно, будет куда менее независимой, чем каноническая УПЦ, — отметил Лункин.