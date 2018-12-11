В России на 40% сократилось потребление алкоголя

Москва, , 10:08 — REGNUM Хорошее здоровье человека на 60% зависит от поведенческих факторов. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в рамках Всероссийского форума по общественному здоровью, сообщили в Минздраве РФ.

По ее словам, за прошедшие пять лет благодаря мерам государственной политики сократилось и потребление алкоголя на 40%. В 4,5 раза сократилось число детей, которые намерены начать курить, когда вырастут.

«Жители России в целом стали более ответственно относится к тому, какие продукты употреблять в пищу, и стали больше есть овощей и фруктов», — отметила Скворцова.

Отметим, представители органов госвласти 85 субъектов РФ в сфере охраны здоровья и руководители центров здоровья разработали девять проектов по направлениям федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, увеличилось число жителей России, поддерживающих идею о запрете продажи спиртного тем, кому не исполнился 21 год. Если в сентябре 2018 года о поддержке этой инициативы заявляли 58% опрошенных, то в ноябрея их число выросло до 78%.

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