Запрет продажи алкоголя до 21 года поддерживают 78% граждан РФ

Москва, , 10:58 — REGNUM Увеличилось число жителей России, поддерживающих идею о запрете продажи спиртного тем, кому не исполнился 21 год. Если в сентябре 2018 года о поддержке этой инициативы заявляли 58% опрошенных, то в ноября их число выросло до 78%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Существует множество причин негативного влияния алкоголя на человека. Так, 54% респондентов замечали случаи снижения работоспособности. 46% сталкивались со случаями болезней или смерти из-за употребления алкоголя. Увлечение алкоголем приводит к потери работы и жилья (42%), семейным разводам (46%), травмам (39%).

Также 38% жителей России лично наблюдали ДТП по вине пьяных водителей, 57% читали о них в новостях, 33% лично были свидетелями страшных аварий. Кроме того, из-за пьянства родителей страдают дети: жесткое обращение (27%) или дети остаются без попечения родителей (29%).

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Напомним, сейчас в России алкогольные напитки можно купить с 18 лет. Как сообщало ИА REGNUM, идею увеличения минимального возраста при продаже алкоголя с 18 лет до 21 года поддержал Минздрав РФ.

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