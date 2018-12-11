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Собянин отказался считать платные парковки источником дохода

Общество

«Парковка не является для нас источником доходов. Она является регулятором количества машин, которые приезжают в центр города»

Собянин отказался считать платные парковки источником дохода
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Паркинг

Москва, 11 декабря 2018, 09:35 — REGNUM  Платные парковки не являются для Москвы источником дохода, заявил 10 декабря мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями бизнеса, передаёт «Интерфакс».

»Парковка не является для нас источником доходов. Она является регулятором количества машин, которые приезжают в центр города», — сказал он.

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По его мнению, часть парковочного пространства в центре города должна быть всегда свободна.

«Когда количество парковочных мест заполняется более чем на 80%, во всем мире есть один рецепт — увеличение цены парковочного места», — объявил мэр.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Москве вводятся новые условия платной парковки. Стоимость одного часа увеличивается до 380 рублей, бесплатное время сокращается с 15 до 5 минут, а также отменяются бесплатные воскресенья.

Решение московской власти вызвало волну критики. Так, движение «Синие ведёрки» разместило в интернете петицию за отмену нововведений, а также отставку вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, курирующего вопросы транспорта.

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Платные парковки
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