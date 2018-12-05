«Пробок меньше не станет» – эксперт о подорожании платных парковок в Москве

Москва, , 20:51 — REGNUM От подорожания платных парковок бюджет Москвы если и получит желаемую прибавку, то крайне незначительную, особенно в масштабах столичного бюджета, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

«Борьба с загруженностью улиц — дело хорошее, и в идеальном мире, наверное, в итоге издержки от владения автотранспортом станут настолько большими, что все пересядут на велосипеды, метро, самокаты и экологичные электробусы, — сказал он. — Только на практике одних запретов и наказания рублём явно недостаточно. Если вы хотите реально бороться с пробками и избыточным личным автотранспортом, то надо действовать и с другой стороны. Например, повышать плотность дорожной сети дальше Третьего транспортного кольца, учитывая радиальную структуру московских дорог. Ещё было бы неплохо сделать общественный транспорт не только доступной, но и удобной альтернативой для поездок на ту же работу в центр».

К сожалению, как подчеркнул Григорьев, здесь мы сталкиваемся с уже известной проблемой — московское метро оказывается хронически перегружено и уже сейчас довольно часто ломается, а его расширение за счёт МЦК и дополнительных станций лишь ухудшает ситуацию. Происходит это из-за того, что всё больше людей начинает пользоваться метро, в том числе там, где раньше предпочитали иные способы.

«В итоге нагрузка на метро растёт, а пропускная способность не увеличивается, потому что есть её очевидные пределы, — уточнил эксперт. — Единственное, что может радикально улучшить положение дел, это разгрузка города за счёт инвестиции в другие российские регионы, в том числе не имеющие пока что подходящей транспортной инфраструктуры».

Однако на деле, как полагает Григорьев, москвичи и гости столицы будут наблюдать совсем иную картину.

«С людей, которые не имеют возможности пользоваться какими-то альтернативами, будут под благовидными предлогами брать всё больше и больше денег, ссылаясь на «эффективный зарубежный опыт», — уверен эксперт ИГСО. — В то время как реальные причины сложившейся ситуации едва ли будут обсуждаться на высоких совещаниях и в официальных публикациях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского, запланированное с 15 декабря 2018 года повышение стоимости парковки в Москве «в чистом виде обдираловка» и по большому счёту является квазифискальной нагрузкой на население. Более того, по его мнению, не исключено, что через пару лет парковаться в Москве придется уже за 600−800 рублей в час.

«Прикормленные властью разного рода аналитические экспертные центры считали, что можно было ввести 500−600 рублей за паркинг, — объяснил он. — Властям надо, чтобы парковаться и ездить по городу могли только федеральные, региональные чиновники, мэрия, силовики, то есть все те, у кого есть спецсигналы, особые номера».

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