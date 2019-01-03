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В Москве в 2018 году отреставрировали 184 памятника архитектуры

Общество

За восемь лет отреставрировано 1167 исторических зданий

В Москве в 2018 году отреставрировали 184 памятника архитектуры
Kalan
Здание посольства Чили в Москве (Денежный переулок, 7)

Москва, 3 января 2019, 10:49 — REGNUM  В Москве в 2018 году отреставрировали 184 памятника архитектуры. За восемь лет отреставрировано 1167 памятников истории и культуры. На сегодняшний день число проблемных зданий сократилось до 248, сообщили в Стройкомплексе.

По данным ведоства, в 2010 году в столице насчитывалось 1325 памятников архитектуры находились в плохом состоянии. В этом же году в столице стартовала реставрационная программа.

В настоящее время в Москве проблемные здания взяты на контроль. Их будут реставрировать или собственники или инвесторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, построенный в стиле модерн в начале XX века двухэтажный жилой особняк в Денежном переулке Москвы, в котором в настоящее время располагается посольство Чили, приведут в первозданный вид.

Подробнее: Старинное здание посольства Чили в Москве ждёт реставрация

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Судьба архитектурного наследия
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